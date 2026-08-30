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Una tarde que transcurría con el intenso flujo vehicular habitual en los accesos a Río Gallegos se vio alterada por un delicado episodio humano que requirió el máximo profesionalismo de las fuerzas de seguridad locales. Durante la jornada del sábado, efectivos de la División Comisaría Sexta desplegaron un eficaz operativo de contención preventiva para asistir a un hombre de 42 años que atravesaba un agudo cuadro de crisis personal en la vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la alerta se encendió alrededor de las 19:05, cuando una llamada telefónica ingresada a la central policial advirtió sobre la presencia de un sujeto en actitud visiblemente conmovida sobre la intersección de la Autovía 17 de Octubre y la avenida Ricardo Balbín, a escasos metros del edificio del Centro de Profesionalizantes. La ubicación del hecho, por tratarse de un punto neurálgico de circulación rápida dentro de la trama urbana de la capital provincial, demandó la inmediata convergencia de las unidades de patrulla para evitar cualquier desenlace trágico.

Al arribar a la escena, las cuadrillas policiales detectaron al vecino en un estado de alta vulnerabilidad emocional. Lejos de apelar a procedimientos coercitivos o maniobras invasivas, los efectivos actuaron con empatía y serenidad, aplicando técnicas de primera respuesta orientadas a la resolución pacífica de conflictos: entablaron una instancia de escucha activa y diálogo respetuoso con el afectado.

Durante varios minutos de tensión, el personal de la Comisaría Sexta logró ganarse la confianza del hombre, quien manifestó estar atravesando un complejo momento signado por problemáticas de índole personal. La templanza y el abordaje humano de los uniformados resultaron determinantes para serenar al vecino, neutralizar el riesgo inminente y lograr su voluntaria identificación en el lugar.

Una vez estabilizado el cuadro situacional en la calle, los policías coordinaron el arribo de una ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos. El hombre fue trasladado bajo resguardo sanitario hacia la guardia general de dicho centro médico, donde fue ingresado para ser sometido a una evaluación integral a cargo del equipo interdisciplinario de salud mental y profesionales de guardia.