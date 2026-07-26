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Una autobomba de la Unidad 24 de Bomberos volcó durante la madrugada de este domingo luego de intentar esquivar un bache mientras se dirigía a atender un principio de incendio. El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30 y dejó como saldo tres bomberos hospitalizados de manera preventiva.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, el móvil circulaba por calle 13 con destino a un principio de incendio registrado en la zona de 16 bis. Al intentar evitar un profundo bache sobre la calzada, el conductor perdió el control del vehículo, que realizó un trompo y terminó volcando frente a la farmacia ubicada en la esquina de 13 y 22.

FOTOS: MARTÍN MUÑOZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

Afortunadamente, no hubo otros vehículos involucrados en el accidente y los tres integrantes de la dotación fueron trasladados al hospital únicamente por precaución, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

En cuanto al incendio que motivó la salida de la autobomba, fuentes consultadas por este medio indicaron que se trató de un principio de incendio de escasa magnitud que fue controlado rápidamente y no pasó a mayores.

FOTOS: MARTÍN MUÑOZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar del vuelco trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima, personal de Criminalística y la Unidad 24 de Bomberos para realizar las pericias correspondientes y retirar el vehículo siniestrado.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido en el sector durante varias horas. Además, el incidente provocó la interrupción del servicio de internet en parte de la zona, debido a los daños ocasionados durante el vuelco.