Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este lunes en aguas del Golfo Nuevo luego de que se denunciara la desaparición de una joven buzo de 23 años mientras realizaba un bautismo de buceo frente a Punta Cuevas.

La intervención está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que activó de inmediato el protocolo de emergencia tras recibir el aviso de una excursión que no estaba habilitada como centro de buceo en la ciudad.

De acuerdo con fuentes oficiales, la joven, oriunda de Buenos Aires, formaba parte de un grupo de cuatro personas que participaban de una experiencia inicial de buceo con una lancha que, según trascendió, no estaría habilitada para esa actividad, frente a Punta Cuevas, muy cerca de la ciudad.

Al finalizar la inmersión, el instructor advirtió que la joven no había regresado a la superficie. De inmediato, se emitió un alerta por frecuencia radial a la Prefectura, lo que dio inicio al operativo de rastrillaje.

Las tareas se concentran en aguas del Golfo Nuevo, donde se desplegaron embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para este tipo de emergencias. Según indicaron desde la fuerza de seguridad, el procedimiento se aborda como una situación crítica y prioritaria. Los equipos trabajan para determinar el último punto de contacto con la joven y ampliar el radio de búsqueda con todos los medios disponibles.

Estado del resto del grupo

Mientras tanto, se pudo conocer que las otras tres personas que integraban el grupo, de 33, 26 y 37 años, fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, y la restante está en Guardia, en observación.

La investigación permanece abierta y podría ampliarse a medida que surjan nuevos datos. Mientras tanto, la Prefectura mantiene activo el operativo con el objetivo de localizar a la joven desaparecida lo antes posible.