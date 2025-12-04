Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del jueves estuvo marcada por un intenso operativo de emergencia en la localidad de Puerto Deseado, luego de que un trabajador rural resultara herido en una zona aislada de la Estancia 8 de Julio. La rápida intervención de la Prefectura Naval Argentina permitió que el hombre, lesionado en una de sus manos, pudiera ser trasladado con urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en un sector de difícil acceso, ubicado al otro lado de la ría del Río Deseado, donde la circulación terrestre es prácticamente imposible y las comunicaciones suelen verse limitadas. Ante el aviso de emergencia, Prefectura desplegó una embarcación de rescate y se dirigió de inmediato hacia el lugar, sorteando las condiciones propias del entorno costero para arribar hasta el trabajador.

El personal especializado asistió al hombre en primera instancia y coordinó su evacuación hacia el puerto para continuar el traslado al centro de salud. Una vez en tierra firme, el trabajador ingresó al hospital donde permanece bajo cuidados médicos. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad exacta de la herida ni las causas que provocaron el accidente en el establecimiento rural.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de los protocolos de emergencia que se aplican en áreas rurales y marítimas, donde cada minuto puede marcar una diferencia sustancial. Además, destacaron el trabajo coordinado del personal que integró el operativo, tanto en la navegación como en la atención inicial del lesionado.