Cinco personas fueron demoradas este jueves por la noche en Río Gallegos al protagonizar un confuso y violento episodio en el barrio San Benito: habrían intentado asaltar con un arma de fuego a un repartidor de agua, según los dichos de la víctima.

El hecho se registró cerca de las 19:00 horas en la rotonda de la calle 13, que conecta con la avenida Asturias. Allí, un repartidor de agua manifestó haber sido amenazado con una pistola por varias personas que se trasladaban a bordo de un vehículo Renault Clío.

De acuerdo a lo manifestado por la víctima, los acusados esgrimieron un arma de fuego y le exigieron dinero.

Personal de la Comisaría Séptima, en conjunto con el Comando de Patrullas, actuó de inmediato ante el llamado al 911 evitando que la situación pasara a mayores y demorando a los involucrados en las inmediaciones. En total eran cinco hombres que fueron trasladados a la seccional.

Ante la presunción de un arma de fuego -siempre según los dichos de la víctima- se requirió una requisa personal y requisa vehicular al juzgado de turno, pero la búsqueda fue negativa, aseguraron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Se investigan las circunstancias del hecho y el vínculo que existiría entre los cinco hombres demorados y el repartidor.

Entre los involucrados se detuvo a un interno de la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal que poseía el beneficio de salidas transitorias. Fue trasladado posteriormente nuevamente a la cárcel. Los otro cuatro hombres, fijaron domicilio y recuperaron su libertad.

¿Intento de asalto o ajustes de cuentas? La Policía investiga