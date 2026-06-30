LE VACIARON LA CUENTA DURANTE TODO UN MES

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Una vecina de Perito Moreno denunció haber sido víctima de una presunta estafa bancaria luego de descubrir que de su cuenta del Banco Nación habían desaparecido más de 4,4 millones de pesos mediante una serie de transferencias que, según aseguró, nunca autorizó. La causa ya es investigada por la Justicia.

La denuncia fue radicada el pasado lunes en la comisaría local peritense y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras, que deberá determinar cómo se concretó la maniobra y quiénes fueron sus responsables.

Según pudo conocer La Opinión Austral, la mujer advirtió la irregularidad cerca del mediodía del 27 de junio, cuando intentó realizar una compra utilizando los fondos de su caja de ahorro a través de la aplicación BNA+. En ese momento comprobó que su cuenta no tenía saldo disponible y observó una serie de movimientos que desconocía por completo.

Ante la situación, durante la mañana del lunes se presentó en la sucursal del Banco Nación para solicitar el detalle de las operaciones. Allí constató que desde el 4 de junio se habían efectuado 28 transferencias sin su consentimiento.

Según la denuncia, todas las operaciones tenían como destino una cuenta identificada como “DIPA DB DEBIN PREAU/PROGRAMADO“, acumulando un perjuicio económico de 4.448.100 pesos.

La damnificada aseguró que jamás realizó esas transferencias ni autorizó movimientos de ese tipo.

La investigación buscará establecer cómo fueron autorizadas las operaciones, si existió algún mecanismo de fraude informático o suplantación de identidad y cuál fue el destino final del dinero extraído de la cuenta bancaria.