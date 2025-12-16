Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, alrededor de las 10:30, se registró un principio de incendio en el edificio de la Municipalidad de Río Gallegos, lo que motivó la evacuación preventiva de los trabajadores que se encontraban en el lugar. En pocos minutos, los empleados se encontraban fuera del edificio y sobre la plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad.

Hasta el lugar se acercó personal del cuartel de Bomberos, que realizó una inspección del edificio para descartar riesgos y garantizar la seguridad tras el incidente.

Un cortocircuito durante tareas de mantenimiento

Según la información preliminar, el incidente se produjo a raíz del incendio de un cable ubicado en el exterior del edificio.

Si bien el cortocircuito fue sofocado rápidamente por personal de la Municipalidad mediante el uso de un matafuego, el humo ingresó por el entretecho y se dispersó por uno de los pasillos, lo que obligó a la evacuación preventiva de los trabajadores ubicados en dicho sector.

Sin heridos ni daños materiales

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales a raíz del incidente. El personal de bomberos se acercó a las instalaciones rápidamente y se realizaron las diligencias correspondientes para evitar nuevos riesgos eléctricos.

Con respecto a los daños, desde la Municipalidad recalcaron que se bajaron las térmicas como medida preventiva y que llamaron inmediatamente a los bomberos para la evaluación de la situación.

FOTO: Leandro Franco/La Opinión Austral