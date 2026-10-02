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Un principio de incendio se registró durante la madrugada en una vivienda del barrio Mirador del Cóndor, de Río Turbio. La intervención de los moradores permitió sofocar inicialmente las llamas antes del arribo del personal de Bomberos. La inspección posterior determinó que el foco ígneo se habría originado por una contingencia eléctrica en la térmica del inmueble.

El hecho ocurrió entre las 01:50 y las 02:50 horas, cuando la División Cuartel 9° (M-1108) fue requerida por la Comisaría local para intervenir ante un foco ígneo registrado en una vivienda del sector.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron tareas de verificación, enfriamiento y remoción del material afectado, principalmente un mueble tipo estantería y un sillón. Además, se llevó adelante la ventilación del ambiente luego de la sofocación inicial realizada por los propios moradores.

Durante la inspección, el personal determinó que el origen del principio de incendio estuvo relacionado con una contingencia eléctrica registrada en la térmica de la vivienda.

En el procedimiento también trabajó personal de la Comisaría local. Como medida preventiva, los dos ocupantes del inmueble fueron trasladados al nosocomio local para su evaluación.

Finalmente, el foco fue extinguido en su totalidad y se descartó la posibilidad de reignición. Los efectivos regresaron a la base sin registrarse novedades respecto del personal ni de los materiales utilizados.