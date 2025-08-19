Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Federal de Río Gallegos dictó la prisión preventiva de un exintegrante de Gendarmería Nacional, acusado de haber intentado ingresar a la ciudad con más de cuatro kilos de cocaína escondidos en una mochila. El hombre fue sorprendido cuando se desplazaba a pie por la Ruta Nacional N°3, en las inmediaciones de Güer Aike, en medio de un control que terminó revelando la carga ilícita.

El caso, que ya despertó preocupación en la comunidad por la magnitud de la droga incautada y el rol del acusado, fue formalizado el pasado 4 de agosto en una audiencia encabezada por el juez federal de Garantías, Claudio Marcelo Vázquez. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes judiciales consultadas, se pudo saber que allí se declaró la legalidad de la detención, se lo imputó por el delito de transporte de estupefacientes y se ordenó su prisión preventiva por el plazo de 90 días, el mismo período que tendrá la fiscalía para completar la investigación.

Un agente controlando la droga incautada. FOTO: GENDARMERÍA

Según pudo saber este diario, la audiencia contó con la participación del fiscal federal Julio Zárate, acompañado por la secretaria Virginia Haggi. El magistrado entendió que aún restan medidas de prueba pendientes y que existen indicios de posibles cómplices o partícipes no identificados, lo que refuerza la necesidad de mantener al imputado privado de su libertad mientras avanza la causa.

El hecho ocurrió el pasado 1° de agosto sobre la ruta nacional N°3, en cercanías del santuario de la Virgen de Güer Aike, un lugar muy concurrido por los vecinos de la capital santacruceña. Bajo condiciones climáticas adversas, efectivos de Gendarmería Nacional advirtieron la actitud esquiva de un hombre que caminaba en dirección a Río Gallegos. La sospecha se confirmó cuando el perro antinarcóticos de la fuerza marcó la mochila que llevaba consigo.

El acusado aseguró que el traslado de la droga fue un “encargo de terceros” que prefirió no identificar.

Con autorización judicial, se realizó la requisa y en el interior de la mochila se encontraron cuatro paquetes envueltos en nailon negro. Un test orientativo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 4.163,2 gramos. Además, se secuestró la llave de un vehículo, un teléfono celular, un documento de identidad perteneciente a un tercero y otra documentación que ahora es materia de análisis.

El acusado, identificado como V. C., había pertenecido a Gendarmería Nacional pero había sido dado de baja por deserción. En su descargo, aseguró que el traslado de la droga fue un “encargo de terceros” que prefirió no identificar, una declaración que para los investigadores abre la puerta a la posible existencia de una red criminal más amplia.

El magistrado dispuso que el exgendarme cumpla la prisión preventiva en la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, mientras se profundiza la pesquisa para determinar la procedencia de la droga y el destino que iba a tener una vez dentro de la ciudad.