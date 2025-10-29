Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del 9 de octubre quedará marcada en Río Gallegos por un episodio de extrema violencia que dejó a un joven al borde de la muerte. Eran cerca de las dos de la mañana cuando, en inmediaciones del Complejo Cultural, una pelea entre varios jóvenes derivó en un intento de homicidio. Uno de los involucrados, identificado como G. Córdoba, fue procesado con prisión preventiva por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, según dispuso el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo de la jueza Yamila Bórquez.

Según pudo saber La Opinión Austral, la resolución judicial se conoció el viernes 24 de octubre, luego de que la instrucción reuniera pruebas suficientes para considerar acreditada la participación de Córdoba en el ataque. En tanto, otro joven que había sido demorado en la misma causa fue liberado por “falta de mérito”, aunque deberá cumplir medidas cautelares: no podrá acercarse a la víctima ni contactarla por ningún medio.

El violento episodio comenzó en la plaza del Complejo Cultural, donde un grupo de jóvenes se encontraba reunido. Según el testimonio de allegados, G. Córdoba habría llegado al lugar con actitud provocadora, generando una discusión que rápidamente escaló. Minutos después, la situación se tornó crítica: en medio de un forcejeo, Córdoba extrajo un cuchillo y atacó a otro joven, identificado como J.A., clavándole la hoja en el cuello y provocándole una segunda herida detrás de la oreja.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó con el arma blanca aún incrustada en la zona del cuello. Los médicos lograron estabilizarlo y lo sometieron a una cirugía de urgencia. Según se informó, su estado sigue siendo delicado y aún no pudo declarar ante la Justicia.

Pero el caos no terminó allí. Mientras los involucrados eran atendidos en el hospital por las lesiones sufridas durante la riña, se desató una nueva pelea. Dos jóvenes comenzaron a golpear a un tercero con golpes de puño y un objeto contundente, lo que obligó a intervenir a un camillero y al personal policial. Uno de los agresores logró escapar, mientras que el otro fue demorado en el lugar.

Horas más tarde, G. Córdoba se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera de Río Gallegos, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La madre de la víctima, en diálogo con La Opinión Austral, brindó un duro testimonio sobre lo sucedido. “Este chico, Córdoba, ya estaba buscando problemas en la plaza San Martín con otros chicos. Mi hijo y sus amigos se fueron de ahí y fueron al Complejo Cultural. Al rato, aparece Córdoba con otros más y se ponen a pelear. Mi hijo pensó que le iban a robar el celular y se defendió, pero Córdoba le pegó una piña en la boca y después sacó el arma y lo apuñaló dos veces, una en el cuello y otra atrás de la oreja. Mi hijo cayó al piso y Córdoba quiso pegarle con una piedra en la cabeza, pero un amigo de él lo cubrió”, relató entre lágrimas.

Respecto al estado de salud de su hijo, la mujer explicó que los médicos aún no pudieron tomarle declaración. “Todavía lo tienen que reevaluar dentro de 30 días para ver cómo sigue y con qué secuelas queda. Estamos esperando que se recupere y que haya justicia”, expresó.