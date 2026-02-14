Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como ocurrió el 7 de febrero en Puerto Deseado, este viernes 13 se registró una nueva fuga de gas en plena vía pública, en otro sector de la localidad. En esta oportunidad, bomberos intervinieron con rapidez para resguardar a los vecinos frente a una contingencia en la red.

La pérdida se detectó en un nicho de vereda, por lo que el equipo de emergencia delimitó la zona crítica y dispuso el corte del suministro conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

Participaron el Cuartel 22, la División Criminalística y personal técnico de Camuzzi. Finalmente, el área quedó asegurada y fue entregada a especialistas para su reparación.

“Dato Clave: Ante olor a gas en la vereda o dentro de tu hogar, no enciendas luces ni aparatos eléctricos y llamá de inmediato a emergencias. 100 Bomberos y 911 policía“, recalcaron desde la Superintendencia de Bomberos.

