Todo comenzó alrededor de las 10:10 de la mañana, cuando un llamado alertó a la Policía sobre un incendio en una de las unidades habitacionales del complejo. Al llegar, los efectivos notaron humo saliendo de un departamento cuya puerta estaba abierta, con la llave puesta, y con signos que alertaron a los vecinos: un paño colocado en la parte inferior de la puerta y un objeto que habría dificultado el ingreso.

Dentro del lugar, los policías hallaron a una mujer tendida en el suelo, aparentemente expuesta al humo. Pese a la intervención de bomberos y personal médico, la víctima fue encontrada sin vida.

Ante la sospecha de un hecho criminal, el caso quedó inmediatamente en manos de la División Gabinete Criminalístico, el Juzgado de Instrucción Nº 1, el Agente Fiscal y la División de Investigaciones y Narcocriminalidad. La inspección ocular confirmó lo que ya se presumía: el fuego fue provocado de manera intencional.

Horas más tarde, cerca de las 19:50, un llamado anónimo aportó un dato clave: un hombre estaría merodeando la zona del cañadón del Mirador, posiblemente vinculado al crimen. Personal de Investigaciones, junto a policías de la Comisaría local, acudió al lugar y logró ubicar y demorar al sospechoso, quien fue trasladado al hospital para su evaluación.

Por orden judicial, el hombre quedó aprehendido en el marco de la causa y permanece a disposición de la Justicia.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se definan nuevas medidas para esclarecer el hecho.