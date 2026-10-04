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La ciudad de Puerto Deseado fue escenario de un abarcativo procedimiento de fiscalización y control en la nocturnidad. Durante la madrugada de este domingo 4 de octubre, las fuerzas de seguridad provinciales e inspectores de la comuna desplegaron un dispositivo de prevención en diversos locales gastronómicos y de baile de la localidad, obteniendo un balance altamente favorable tras constatar el pleno cumplimiento de las normativas vigentes.

El operativo fue articulado de manera estratégica entre la Subsecretaría de Inspección General, Comercio e Industria del Municipio deseadense y los distintos estamentos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Cruz.

Para garantizar una cobertura integral de los aspectos de seguridad e higiene, la comitiva contó con la participación activa de uniformados de la División Comisaría Puerto Deseado, la Sección Motorizada, la División de Investigaciones y Narcocriminalidad y personal técnico del Cuartel de Bomberos de la ciudad.

Bomberos e inspectores revisando documentación. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

El despliegue de las brigadas de control comenzó formalmente alrededor de las 04:00 horas, momento en que los efectivos e inspectores irrumpieron de manera preventiva en el local nocturno “Marea”.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el recinto, las autoridades procedieron a efectuar una minuciosa verificación que abarcó la habilitación y documentación comercial del establecimiento, el estado de las vías de evacuación y condiciones generales de seguridad, el control estricto del factor ocupacional permitidos y la constatación de la eventual presencia de menores de edad. Tras un conteo exhaustivo de los asistentes presentes en el lugar, el personal actuante confirmó que el comercio funcionaba en el marco de la legalidad, sin que se detectaran anomalías de ningún tipo.