Puerto Deseado: rescataron a un hombre tras un accidente en alta mar Un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina realizó el operativo tras recibir la alerta desde la embarcación. El tripulante fue evacuado y trasladado al aeropuerto de Puerto Deseado para recibir atención médica.

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Un importante operativo de emergencia se desplegó este miércoles por la tarde frente a las costas de Puerto Deseado, donde un hombre debió ser rescatado luego de sufrir un accidente mientras se encontraba trabajando en alta mar.

El procedimiento fue llevado adelante por un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina, que actuó con rapidez tras recibir la alerta emitida desde la embarcación en la que se desempeñaba el tripulante.

Según informaron fuentes oficiales, el aviso activó de inmediato el protocolo de emergencia, lo que permitió coordinar el despliegue de la aeronave hacia la zona del incidente. Una vez en el lugar, el personal especializado logró evacuar al trabajador de manera segura.

El hombre fue trasladado vía aérea hasta el aeropuerto local de Puerto Deseado, donde aguardaban equipos médicos para brindarle la atención correspondiente. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones.