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Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la tarde del sábado en la ciudad de Puerto Deseado, luego de que un peatón fuera atropellado en plena vía pública y tuviera que ser trasladado de urgencia al hospital local debido a las lesiones sufridas.

El accidente ocurrió sobre calle Lago del Desierto y generó un rápido despliegue de personal policial, inspectores de Tránsito y equipos de emergencia, que acudieron al lugar tras un alerta recibido por la guardia de la División Comisaría de la localidad.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo saber que el siniestro se produjo cuando una persona que circulaba a pie fue embestida por un vehículo en circunstancias que todavía son materia de investigación. La gravedad de la situación obligó a una inmediata intervención de los servicios de asistencia, que trabajaron rápidamente para estabilizar al herido y concretar su traslado al nosocomio local.

La escena generó conmoción entre vecinos y ocasionales automovilistas que transitaban por el sector al momento del accidente. Testigos señalaron que tras el impacto se vivieron instantes de nerviosismo mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia y del personal de seguridad.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la víctima presentaba lesiones que requerían atención médica urgente, motivo por el cual fue derivada rápidamente al hospital de Puerto Deseado, donde quedó bajo observación profesional. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte oficial sobre el estado de salud del peatón ni sobre la identidad de las personas involucradas.

En paralelo, efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal comenzaron con las actuaciones correspondientes para intentar reconstruir la mecánica del hecho. Entre las tareas realizadas se incluyó el relevamiento de la escena, entrevistas a posibles testigos y recopilación de información que permita determinar cómo se produjo el atropello.