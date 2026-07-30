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La trata de personas es uno de los delitos más complejos y difíciles de detectar, ya que muchas veces se desarrolla de manera silenciosa y afecta a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Con el objetivo de fortalecer la prevención y promover el compromiso de la comunidad, la Policía de Santa Cruz llevó adelante este jueves una jornada de concientización en Puerto San Julián, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas.

La actividad se desarrolló entre las 10:00 y las 12:30 y estuvo encabezada por personal de la División Trata de Personas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. Del operativo también participaron efectivos del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro, la División de Investigaciones y la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián, quienes recorrieron distintos establecimientos públicos y entidades privadas de la localidad.

Durante la jornada, los efectivos distribuyeron folletería informativa y mantuvieron contacto directo con vecinos, comerciantes, trabajadores e integrantes de diversas instituciones, brindando información sobre las distintas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para captar víctimas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el propósito de la campaña fue acercar herramientas que permitan a la comunidad reconocer señales de alerta y comprender que la trata de personas puede manifestarse bajo diferentes formas de explotación, ya sea laboral, sexual u otras modalidades que vulneran gravemente los derechos humanos.

Un policía ingresando a una de las salas del Juzgado de Paz de San Julián. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los agentes especializados explicaron cuáles son los principales indicadores que pueden advertirse en situaciones sospechosas, destacando la importancia de prestar atención a conductas o circunstancias que puedan revelar la existencia de personas sometidas a explotación o privadas de su libertad de decisión.

Asimismo, durante las recorridas se difundieron los canales oficiales de denuncia disponibles para que cualquier ciudadano pueda informar situaciones sospechosas de manera segura y confidencial. Las autoridades remarcaron que la participación de la sociedad resulta fundamental para detectar este tipo de delitos, ya que muchas investigaciones se inician a partir del aporte de vecinos o testigos.

Desde la fuerza señalaron que la prevención constituye una herramienta clave en la lucha contra la trata de personas. La información oportuna permite reducir las posibilidades de captación de potenciales víctimas y fortalece la capacidad de respuesta de los organismos encargados de investigar estos hechos.

Momento en el que se realizaba la campaña. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En ese sentido, la campaña buscó generar conciencia sobre un delito que suele operar mediante engaños, falsas promesas laborales, ofertas económicas atractivas o situaciones de vulnerabilidad social, mecanismos utilizados por las redes criminales para captar personas y someterlas posteriormente a diferentes formas de explotación.

La iniciativa también apuntó a consolidar el vínculo entre la Policía y la comunidad, promoviendo un trabajo conjunto basado en la prevención, la información y la denuncia temprana. La recepción por parte de vecinos y representantes de las instituciones visitadas fue considerada altamente positiva, lo que permitió desarrollar la actividad con normalidad y cumplir los objetivos previstos.