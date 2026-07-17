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El médico terapista Esteban Manuel Viña, de 60 años de edad y nacionalidad venezolana, fue encontrado sin vida la noche del miércoles 16 de julio en su vivienda ubicada en calle Rivadavia N° 749, lindante al local bailable “Marea”. El profesional prestaba servicios en el Hospital Distrital de Puerto Deseado, donde era muy reconocido por su labor diaria.

El procedimiento se inició cerca de las 20:15 horas del día jueves tras la llamada de una mujer amiga del fallecido, quien contó que todo comenzó cuando recibió consultas reiteradas desde Comodoro Rivadavia: una conocida en común no lograba comunicarse con él desde el martes 14 de julio y estaba muy preocupada.

Entonces, la mujer decidió entonces acercarse al domicilio, pero tras golpear varias veces sin respuesta comenzó a percibir un fuerte olor a gas. Inmediatamente contactó al encargado del inmueble, quien contaba con llave e ingresó al departamento, encontrándolo sentado en un sillón del sector dormitorio sin signos vitales.

Hospital Distrital de Puerto Deseado.

Al arribar los efectivos policiales confirmaron la presencia del olor característico. Se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos de la Cuarta División y de personal técnico de Camuzzi, quienes trabajaron en el lugar para neutralizar cualquier riesgo y dieron el visto bueno para continuar con las diligencias. Pocos minutos después llegó la Dra. Victoria Díaz Toledo, quien certificó el fallecimiento y explicó que la causa exacta deberá ser determinada por el médico forense.

El director del nosocomio local, Dr. Irving Álvarez, se hizo presente en el lugar y confirmó la identidad del profesional, nacido el 4 de febrero de 1966. Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con la intervención de la fiscalía y la División de Investigaciones local. Los peritos secuestraron documentos personales, elementos de uso diario y medicación para analizar en detalle. Pasada la medianoche, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

Desde el Hospital Distrital de Puerto Deseado expresaron su dolor por la pérdida y emitieron un mensaje de despedida: “Manuel fue un profesional sumamente comprometido, cercano con cada uno de sus pacientes y muy querido por todo el equipo de salud que compartió con él la jornada diaria. Su calidez humana y su dedicación dejan una huella muy grande en todos nosotros. Acompañamos con mucho afecto a sus familiares y amigos en este momento tan difícil”.