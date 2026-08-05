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Un automóvil quedó atrapado en el barro durante la mañana de este miércoles en Río Gallegos y debió ser asistido por efectivos de la División Grupo Especial Zona Sur, quienes realizaron un operativo para retirarlo del lugar sin que se registraran personas lesionadas ni daños en el rodado.

La intervención se desarrolló entre las 8:10 y las 8:50, luego de que la Central de Operaciones emitiera un alerta por un vehículo que no podía continuar su marcha en la intersección de las calles Ramón Bilbao y VGM Oscar Zunino, en un sector caracterizado por el difícil tránsito cuando el terreno se encuentra húmedo.

Al arribar al lugar, la comisión constató que un Peugeot 207 había quedado encajado debido al barro, lo que impedía que el conductor pudiera salir por sus propios medios.

Ante esta situación, el personal desplegó un operativo de asistencia vehicular que incluyó maniobras de enganche y acarreo para extraer el automóvil del punto crítico y trasladarlo hasta una superficie firme.

Las tareas se realizaron sin inconvenientes y permitieron liberar el vehículo en pocos minutos.

Sin daños

De acuerdo con la información suministrada por la fuerza, el Peugeot fue ubicado en una zona segura y no presentó daños técnicos como consecuencia del incidente. Asimismo, se confirmó que no hubo personas lesionadas durante el procedimiento.

El operativo puso de manifiesto la importancia de extremar las precauciones al circular por calles de ripio o sectores sin consolidar, especialmente luego de lluvias o cuando el suelo presenta acumulación de barro, ya que estas condiciones pueden dificultar el tránsito y provocar que los vehículos queden empantanados.