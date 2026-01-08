Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una oportuna y eficaz intervención del cuerpo de bomberos permitió controlar un incendio que se desató durante la tarde de este miércoles en la zona de chacras de Río Turbio, donde el fuego amenazó con propagarse rápidamente debido a la abundante carga de material combustible y a las condiciones propias del sector. El siniestro, que se inició en un corral de cerdos ubicado en cercanías de las vías férreas, generó preocupación entre los vecinos y requirió un intenso trabajo para evitar consecuencias mayores.

El alerta se produjo cuando una densa columna de humo comenzó a elevarse en un sector rural de la ciudad, lo que motivó el inmediato desplazamiento de una dotación de bomberos hacia el lugar. Al arribar, el personal constató que las llamas habían tomado un corral destinado a la cría de cerdos y que el fuego avanzaba con rapidez hacia una zona contigua donde se acumulaban residuos y árboles, un escenario que incrementaba el riesgo de una propagación descontrolada hacia el resto de la propiedad y áreas lindantes.

Ante este panorama, los bomberos desplegaron un operativo sostenido y preciso, utilizando el móvil 585, una autobomba Ford Cargo equipada para este tipo de emergencias.

Un agente durante la sofocación del fuego, FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Se estableció una línea de ataque de 45 milímetros con una lanza de alta tecnología, conocida como Viper, que permitió aplicar agua de manera eficiente y focalizada sobre los focos más activos del incendio. El objetivo principal fue frenar el avance de las llamas y proteger tanto a los animales como a la vegetación circundante.

Una vez controlado el fuego visible, el trabajo continuó con tareas de enfriamiento profundo. Para ello, el personal utilizó material de zapa y ganchos bicheros, removiendo cuidadosamente los residuos y restos de basura para asegurarse de que no quedaran brasas ocultas que pudieran reavivar el incendio con el paso del tiempo. Esta labor minuciosa demandó un importante esfuerzo físico y técnico, extendiendo el operativo durante casi una hora y media.

De acuerdo a las pericias realizadas en el lugar, la causa del incendio fue determinada como accidental. El origen estuvo vinculado a una quema de basura que se descontroló, una práctica frecuente en zonas rurales que, bajo determinadas condiciones climáticas como el viento o la sequía, puede derivar en situaciones de alto riesgo. En este sentido, desde el ámbito bomberil se volvió a insistir en la necesidad de extremar los cuidados y evitar este tipo de quemas, especialmente en épocas donde la vegetación seca actúa como un combustible natural.

El saldo final del operativo fue positivo. No se registraron personas lesionadas y se logró poner a resguardo a los animales del corral, evitando pérdidas materiales y daños mayores en el entorno natural.