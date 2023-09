“Dame la cartera o te doy un puntazo” fue lo que le dijo una mujer a otra, en horas del mediodía, en pleno centro de Río Gallegos para luego darse a la fuga.

El suceso tuvo lugar a plena luz del día en la avenida San Martín y derivó en la detención de la acusada, primer con un “arresto ciudadano” y luego siendo trasladada a la dependencia policial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo establecer que todo se originó a la hora antes señalada. Una jubilada caminaba por la avenida San Martín cuando fue abordada por una mujer que estaba con lentes negros y un barbijo del mismo color.

En un momento dado, la malviviente le dijo a la vecina la frase con la que comienza esta nota y la damnificada, sorprendida por lo que había sucedido, solo atinó en primer momento a intentar alejarse. Allí, la ladrona se apoderó de su cartera que, según pudo saber este diario, no tenía mayores elementos de valor más que su documentación.

La delincuente dobló por la esquina de la calle Zapiola y pasó por afuera del edificio de La Opinión Austral. Detrás de ella venía la víctima que pedía auxilio a los transeúntes y un trabajador de este multimedio corrió detrás de la acusada poniendo en riesgo su vida.

“A mi también me dijo que si no la soltaba me iba a dar un puntazo” aseguró nuestro colega tras el tenso momento que le tocó vivir cuando interceptó a la delincuente en la calle Fagnano, a la vuelta de donde se había apoderado de la cartera.

Un policía de franco servicio que pasaba por la zona fue el segundo en interceder. Tal como se pudo ver en la transmisión en vivo que hizo el móvil de LU12 AM680 y que se encuentra disponible en www.laopinionaustral.com.ar la acusada dijo que “soy jubilada y que estoy yendo a cobrar” mientras era retenida.

En el caso intervino el personal de la Comisaría Primera que identificó a la delincuente y que la trasladó a la dependencia policial de la avenida Kirchner.

No es la primera vez

La acusada tiene 36 años, es conocida por sus iniciales RAR y es ex integrante de la Policía de Santa Cruz. En julio de este año también había sido demorada por la Policía, cuando ingresó a una zapatería de la zona céntrica de Río Gallegos y, mediante un ardid similar al del mediodía de este lunes, había intentado llevarse unos zapatos sin pagar. Si bien no logró su cometido, luego de averiguaciones hechas por el personal de la Comisaría Primera, fue identificada tras haberse retirado del local comercial