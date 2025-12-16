Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación de riesgo potencial encendió las alarmas este martes en un barrio de Río Gallegos, cuando un cable colgante amenazaba la seguridad de vecinos y transeúntes. La pronta respuesta del personal de Bomberos permitió neutralizar el peligro sin que se registraran incidentes.

Durante la jornada del martes, efectivos del Departamento Zona I de Bomberos, pertenecientes a la División Cuartel Dos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, llevaron adelante una intervención preventiva en una vivienda ubicada sobre la calle Batalla Puerto Argentino, a raíz de un aviso recibido por un elemento que colgaba peligrosamente hacia la vía pública.

Según se informó oficialmente, el alerta daba cuenta de la presencia de un cable suelto que podría representar un serio riesgo para quienes circulaban por el sector. De inmediato, se dispuso el desplazamiento de una autobomba, con una dotación de cuatro efectivos especializados, quienes arribaron al lugar para evaluar la situación.

Una vez en el sitio, el personal constató que se trataba de un cable de canal que, debido a su posición y falta de sujeción, podía ocasionar accidentes, especialmente en una zona residencial con tránsito peatonal frecuente. Según pudo saber La Opinión Austral, ante este escenario, los bomberos procedieron a realizar una tarea preventiva, asegurando el cable y fijándolo de manera adecuada a la reja de la vivienda, eliminando así cualquier posibilidad de contacto accidental.

La intervención se desarrolló de manera rápida y eficiente, sin necesidad de evacuar el área ni interrumpir la circulación, lo que fue destacado por vecinos que observaron el operativo. Finalizadas las tareas, la dotación regresó a la División Operativa sin novedades, dejando el sector completamente seguro.