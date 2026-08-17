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Río Gallegos volvió a desplegar recursos durante la tarde del domingo para intentar encontrar a César Agustín Aguilar Pérez, quien lleva tres semanas desaparecido y cuyo paradero continúa siendo un interrogante para sus familiares y para los investigadores.

En una nueva etapa de la búsqueda, y aprovechando las buenas condiciones climáticas y la disponibilidad de luz solar, efectivos de la División Grupo Especial Zona Sur realizaron un operativo de rastrillaje en distintos sectores de la costanera local.

César Agustín Aguilar Pérez, tiene 58 años.

Según pudo saber La Opinión Austral, las tareas se desarrollaron entre las 17 y las 19 horas y estuvieron concentradas sobre la franja costera de la capital santacruceña.

En esta oportunidad, dos efectivos realizaron un recorrido a pie, partiendo desde el sector de canteras y avanzando hasta la zona de Fuerza Aérea. El procedimiento consistió en una inspección minuciosa del terreno, con especial atención sobre la extensa franja próxima a la costa. Cabe recordar que, tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, las cámaras de seguridad secuestradas en su momento dieron cuenta de los últimos movimientos de César en la zona de la costanera hasta que su rastro desapareció por completo.

La vasta zona costera peinada por los agentes. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El objetivo fue claro: encontrar cualquier indicio que pudiera contribuir a establecer qué ocurrió con Aguilar Pérez y dónde podría encontrarse actualmente. Sin embargo, al cierre del operativo no se había informado el hallazgo de elementos que permitieran establecer su paradero.

Las tareas de rastrillaje continúan en proceso, mientras la investigación mantiene activos distintos frentes para intentar reconstruir los últimos movimientos conocidos del hombre.

En el mismo sentido, se continúan con las tareas para dar con el paradero de Alfredo Morales Roa, otro vecino pero de 81 años, de quien no se sabe nada desde el 7 de agosto pasado. Cuando se radicó la denuncia en la Comisaría Sexta, se inspeccionó su morada pero no se hallaron elementos que podrían dar cuenta de donde podría encontrarse.

Alfredo Morales, el vecino de 81 años desaparecido, en compañía de sus dos gatitas Pintita (adelante) y Gordita (atrás).

Durante el fin de semana, personal de la División Canes inspeccionó tanto la casa de Morales Roa como de Aguilar Pérez en busca de prendas de vestir de los desaparecidos para que los sabuesos pudieran seguir el rastro de los vecinos pero, como ocurrió lamentablemente hasta este lunes, el paradero de los hombres es un misterio. Más allá de eso, los agentes de la Comisaría Sexta, dependencia policial que tuvo ambos casos por jursidicción, trabaja incansablemente para que ambos puedan juntarse y abrazarse con sus seres queridos.