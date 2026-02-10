Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras que la Asociación Civil Policial elevó una nota formal al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz solicitando la apertura del a mesa del Consejo de Salario, un grupo de expolicías y efectivos autoconvocados presentó por su parte un escrito dirigido al gobernador Claudio Vidal pidiendo una urgente recomposición salarial.

La primera de las presentaciones lleva la firma del presidente de la asociación, Ariel Alejandro Galeano. El escrito fue emitido el pasado viernes 6 de febrero y fue recibido el pasado lunes 9, en el área de despacho de la cartera de seguridad.

La nota de la Asociación Policial.

La misiva está dirigida al ministro Pedro Prodromos, “en función de actualizar el salario policial y penitenciario, acorde con los datos inflacionarios, y el creciente aumento de la canasta alimentaria patagónica y servicios de primera necesidad”, consta en la presentación, que tiene la firma del suboficial escribiente y presidente de la asociación.

En cuanto al escrito de autoconvocados, fue impulsado por el excomisario Ramón Quipildor y el suboficial escribiente Mario Monsalvo, quienes el pasado domingo encabezaron una reunión abierta para policias y retirados, para debatir la situación salarial en la fuerza de seguridad provincial.

Ramón Quipildor y Mario Monsalvo.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en nuestro carácter de representantes autoconvocados personal activo, retirado y pensionado de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Cruz, con la finalidad de solicitarle tenga a bien disponer por ante quien corresponda la inmediata apertura de paritarias para los miembros de las instituciones antes mencionadas. Nuestro pedido está fundado en la firmeza que impone la crítica situación económica, social y salarial que atraviesa el personal de ambas fuerzas”, indica el escrito que fue dirigido al gobernador Claudio Vidal y fue entregado en Casa de Gobierno.

“La realidad que padecen los trabajadores policiales y penitenciarios, activos, retirados y pasivos, hoy resulta totalmente insostenible, ya que los sueldos actuales se encuentran muy por debajo de la línea de la pobreza o incluso nos atrevemos a decir por debajo de la indigencia, situación que vulnera derechos laborales básicos y afecta de manera directa la dignidad de quienes han dedicado y continúan dedicando su vida al servicio de la sociedad santacruceña, poniendo incluso día a día sus propias vidas e integridad psicofísica para garantizar la seguridad de los vecinos santacruceños”, advierten en el mismo.

El escrito de autoconvocados.

Y agregan que “la pérdida del poder adquisitivo que según análisis aproximado entre 2024 y 2025 (proyectado) se perdió un 67%, puso a los miembros de ambas fuerzas (activos, pasivos y pensionados) y a sus núcleos familiares en situación de emergencia, en donde no se alcanzan a cubrir las necesidades básicas necesarias para subsistir, todo ello producto de la inflación y de la falta de actualizaciones salariales acordes a la realidad económica. Esta precarización no solamente impacta en la calidad de vida, sino que también deteriora el funcionamiento del sistema de seguridad pública y penitenciaria”.

Entre los pedidos de los autoconvocados, Quilpidor dijo que piden un piso salarial de $ 3.800.000 de bolsillo por agente, además de viáticos y asignaciones y adicionales específicos (reconocimiento de un item por insalubridad riesgo fisico y emocional). También ser incluidos en el Consejo del Salario.

Por el momento no hay fecha de apertura de la paritaria policial, pero tanto los representantes formales de los efectivos y los autoconvocados, están pidiendo ser convocados cuanto antes.