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La investigación de una causa por robo registró importantes avances durante el fin de semana en Puerto Deseado, donde efectivos de la División de Investigaciones llevaron adelante una serie de allanamientos que permitieron recuperar uno de los elementos denunciados como sustraídos. El operativo, desarrollado bajo directivas judiciales, arrojó resultados positivos y permitió a los investigadores seguir reconstruyendo el recorrido de los bienes robados, una tarea que ahora se centra en localizar el resto de los objetos aún desaparecidos.

Según pudo saber La Opinión Austral, los procedimientos se concretaron durante la jornada del domingo en distintos domicilios de la localidad portuaria, en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado. Las medidas fueron ordenadas como parte de una investigación que busca esclarecer un hecho de robo denunciado días atrás y determinar tanto el destino de los elementos sustraídos como las posibles responsabilidades penales derivadas del caso.

Fuentes ligadas a la pesquisa indicaron que durante el despliegue de los allanamientos los investigadores lograron obtener información relevante para la causa. En ese contexto, los efectivos tomaron contacto con un vecino que manifestó haber adquirido una máquina hormigonera sin conocer que se trataba de un elemento presuntamente proveniente de un ilícito.

De acuerdo con lo informado, el hombre colaboró en todo momento con las autoridades y brindó detalles que permitieron ubicar el bien buscado. A partir de esa información, los efectivos notificaron la situación al magistrado interviniente, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes para proceder al secuestro formal de la maquinaria.

El procedimiento culminó con la recuperación de una hormigonera de color verde equipada con motor, la cual fue hallada en un domicilio particular de la localidad. El elemento quedó inmediatamente bajo resguardo judicial y será sometido a las diligencias procesales necesarias para determinar su vinculación definitiva con el hecho investigado y, posteriormente, evaluar su restitución al legítimo propietario.

La recuperación de esta maquinaria representa un avance significativo para la causa, especialmente porque permite reconstruir parte del circuito que siguieron los elementos sustraídos tras el robo. Tras finalizar el allanamiento y concretarse el secuestro del bien, la magistratura dispuso que el ciudadano que tenía en su poder la hormigonera fijara domicilio y quedara a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.