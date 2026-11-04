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En el marco de una causa instruida por el hurto de una motocicleta en el ejido urbano de Caleta Olivia, efectivos de investigaciones concretaron un exitoso procedimiento judicial que culminó con el secuestro del vehículo sustraído y la identificación formal de los involucrados en el hecho.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, organismo dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones de la fuerza provincial. Las actuaciones se ejecutaron en estricto cumplimiento de una orden de allanamiento y registro librada por el titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, magistratura que encabeza el expediente penal por la sustracción del ciclomotor.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante las primeras etapas del procedimiento en el sector barrial designado, los detectives observaron la presencia de dos hombres que egresaban de un inmueble situado justo enfrente de la vivienda señalada originalmente en el mandato judicial. Al advertir el despliegue técnico y la presencia de las brigadas policiales en la cuadra, uno de los sujetos tomó la iniciativa de entablar diálogo con los efectivos y manifestó de manera espontánea que en el interior de esa propiedad se hallaba guardada una motocicleta de similares características a la investigada.

Ante esta revelación, el ciudadano prestó colaboración activa con las fuerzas de seguridad para permitir el ingreso y la verificación de las numeraciones de chasis y motor del vehículo. Tras el cotejo de datos informáticos con los registros de secuestro vigentes, los agentes de investigaciones establecieron de manera irrefutable que se trataba exactamente del rodado buscado en el expediente por hurto, procediendo los residentes a su entrega voluntaria sin oponer resistencia.

Consumado el hallazgo, las autoridades policiales entablaron comunicación urgente con la secretaría de turno del Juzgado de Instrucción N.º 1 de la ciudad del Gorosito para informar los resultados de la diligencia. Desde la magistratura se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta para su correspondiente resguardo en dependencias policiales, al tiempo que se ordenó que uno de los hombres involucrados fijara domicilio de carácter legal, quedando formalmente supeditado a las alternativas de la causa judicial en curso.