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Un nuevo avance en una investigación por robo permitió a efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás en la localidad. El hallazgo se produjo durante un operativo de recorridas y relevamiento de información realizado en distintos barrios de la ciudad portuaria.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes oficiales y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, el procedimiento tuvo lugar en el marco de tareas investigativas que llevaba adelante personal policial vinculado a una causa por presunto delito contra la propiedad.

Según informaron fuentes oficiales, mientras los efectivos desarrollaban controles y recorridos preventivos por diferentes sectores urbanos, detectaron un rodado estacionado en el exterior de un taller ubicado sobre calle Capitán Oneto al 1000 que llamó la atención de los investigadores.

Se trataba de una motocicleta color bordó marca Yamaha que presentaba características similares a una Yamaha XTZ 250 denunciada como robada y cuya búsqueda estaba siendo impulsada por la División Comisaría de Puerto Deseado.

Ante esta situación, el personal de la DDI avanzó rápidamente con las verificaciones correspondientes para establecer la identidad del rodado. Tras cotejar la información y los datos registrales, los investigadores confirmaron que efectivamente se trataba de la motocicleta buscada en el marco de la investigación judicial en curso.

Una vez constatada la situación, el vehículo fue secuestrado preventivamente y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones orientadas a esclarecer completamente el hecho y determinar las circunstancias en las que la moto terminó en ese lugar.

Aunque desde la fuerza no trascendieron detalles sobre posibles demorados o personas vinculadas al hallazgo, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.