La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que fue recuperado un vehículo que había sido denunciado como robado en Río Gallegos. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación en curso, a cargo de personal de la División Comisaría Tercera.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada el 21 de diciembre de 2025, cerca del mediodía, por la sustracción de un automóvil Fiat Duna blanco. El rodado se encontraba estacionado en el patio interno de una vivienda particular, cuando fue sustraído.

Tras la denuncia, se activaron las diligencias judiciales correspondientes, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, que ordenó la liberación de las claves policiales de localización y demora del vehículo.

Como resultado de tareas preventivas y patrullajes, durante la madrugada del 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 04:00 horas, efectivos policiales localizaron el automóvil denunciado como robado. El vehículo se encontraba estacionado y sin ocupantes en la intersección de las calles Juan José Paso y Miguel Segovia, en el barrio 207 Viviendas de la capital santacruceña.

Informado el magistrado interviniente, se dispuso el secuestro del rodado, procedimiento que se realizó con la colaboración de la División Gabinete Criminalístico y el apoyo logístico de la División Policía Caminera, trasladando el automóvil a la dependencia policial correspondiente.

En el lugar del hallazgo se presentó un hombre mayor de edad, quien fue notificado sobre la situación legal del vehículo y las medidas judiciales adoptadas. Posteriormente, el mismo se presentó de manera espontánea en sede policial, donde realizó la entrega voluntaria de la llave del automóvil, labrándose las actuaciones de rigor y dando intervención a la autoridad judicial competente.

A raíz del secuestro del vehículo, se dejó sin efecto la difusión de las claves policiales que habían sido emitidas previamente.

Desde la fuerza policial informaron que la investigación continúa en curso, bajo directivas del Juzgado de Instrucción interviniente, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del hecho, garantizando el debido proceso y los derechos de las partes involucradas.