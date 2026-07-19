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La justicia intervino en un caso de extrema violencia de género registrado en una vivienda de Jaramillo. Los hechos quedaron expuestos tras la denuncia de una mujer de 49 años, nacionalidad chilena, que sufrió agresiones físicas, verbales y amenazas por parte de su pareja, de 51 años. El expediente se caratuló como infracción a las Leyes 26485 y 2466.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, según la denuncia de la sobreviviente, todo comenzó el 17 de julio alrededor de las 03:30 horas. Al despertar, la damnificada vio que su pareja enviaba mensajes personales a otra mujer. Al consultarle, obtuvo respuestas evasivas, por lo que decidió tomar distancia para evitar conflictos.

Días atrás, minutos antes de que se jugara el partido de la Selección Argentina, surgió una fuerte discusión. Allí el hombre la agredió con insultos y luego la tomó del cuello ejerciendo presión hasta que ella perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia estaba en el suelo. Aprovechando un momento de calma, tomó sus pertenencias y se refugió en casa de una amiga, temiendo por su vida.

Más tarde regresó al hogar pero no habló con él y durmió en el sillón por miedo. Al día siguiente, al despertar, encontró al hombre parado observándola: la amenazó y la agredió tirándole del cabello hasta arrancarle mechones. Ante esto, ella salió de la casa.

El día de los hechos, cerca de las 12:30 horas, volvió para retirar su documentación personal. Al ingresar, el agresor cerró la puerta para impedir que saliera y tomó un cuchillo con el que la amenazó de muerte si pedía ayuda.

En un descuido de él, logró abrir la puerta y huir por el patio trasero, pero el hombre corrió detrás con el arma en la mano, la alcanzó y volvió a sujetarla del cabello. Solo cuando ella comenzó a gritar con fuerza pidiendo auxilio, el agresor la soltó.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.