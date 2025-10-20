Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grupo de trabajadores de reparto de comida rápida protagonizó una verdadera historia de solidaridad y coraje en Río Gallegos. Tras el robo de la moto de un compañero, decidieron organizarse y salir a buscar al delincuente por su cuenta. En pocas horas, lograron localizar el rodado y retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el robo ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un ladrón solitario se apoderó de una Yamaha FZ 3.0 gris con llantas azules, valuada en alrededor de seis millones de pesos. El vehículo estaba estacionado en el patio interno de un edificio ubicado en calle Urquiza al 872. El propietario, identificado como Samuel Zapico, un joven repartidor que trabaja para la plataforma PedidosYa, advirtió la ausencia de su moto al comenzar su jornada laboral y rápidamente radicó la denuncia en la Comisaría Segunda.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron con claridad el accionar del delincuente: un hombre que, en cuestión de segundos, saltó el portón, arrancó el vehículo y desapareció por la calle Urquiza sin dejar rastros. Las imágenes fueron entregadas a los investigadores policiales, que iniciaron un rastrillaje por distintos puntos de la ciudad.

El rodado denunciado como sustraído y el sospechoso. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, la espera se tornó insoportable para Zapico, quien utiliza la moto como su principal herramienta de trabajo. “Sin la moto, no podía trabajar. Era mi única fuente de ingreso”, habría comentado a sus colegas, quienes no dudaron en ofrecer ayuda. Así comenzó una búsqueda paralela, encabezada por el propio grupo de repartidores de PedidosYa, muchos de ellos amigos de Samuel y testigos cotidianos de las dificultades que enfrentan los trabajadores del rubro: jornadas extensas, riesgos en la vía pública y, cada vez con más frecuencia, hechos de inseguridad.

Durante el mediodía del lunes, pocas horas después del robo, los deliverys lograron lo que la Policía aún no había conseguido: dar con el sospechoso y recuperar la moto robada. Según confirmaron fuentes policiales a La Opinión Austral, los trabajadores siguieron pistas aportadas por otros compañeros hasta llegar a un domicilio ubicado sobre la calle Ibon Noya, casi en la esquina con Germán Vidal. Allí divisaron la moto y decidieron intervenir.

El grupo, integrado por Nahuel Aguirre, Franco Agustín Páez y Marcos Mercado, junto con Zapico, enfrentó al presunto ladrón y logró reducirlo hasta la llegada de los efectivos policiales, que acudieron al lugar minutos después. “No le hicimos nada, solo queríamos recuperar la moto. La Justicia se encarga de lo demás”, habría expresado uno de los repartidores.

La Policía trasladó al acusado a la Comisaría Segunda, donde quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente. En tanto, el rodado fue secuestrado para realizar las pericias de rigor y, posteriormente, entregado a su propietario tras la firma de las actas de estilo.