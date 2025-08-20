Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un total de 55 perros fueron rescatados de un criadero en el barrio Comercio de Puerto Madryn tras un allanamiento encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA). El procedimiento se concretó luego de que un vecino denunciara las condiciones en las que se encontraban los animales, lo que motivó la intervención de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Policía de Chubut y personal de Zoonosis municipal, quienes verificaron que los perros vivían en condiciones de hacinamiento y sin el cuidado adecuado para garantizar su bienestar.

De acuerdo con el relevamiento realizado durante el procedimiento, se encontraron 46 perros de la raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”, además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever.

Los animales fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde comenzaron a recibir asistencia veterinaria, alimentación y cuidados para estabilizar su salud y mejorar sus condiciones de vida. Una vez recuperados, se evaluará la posibilidad de que sean dados en adopción responsable a nuevas familias.

La dueña será imputada por maltrato animal

La propietaria del criadero quedó a disposición de la Justicia y en los próximos días enfrentará una audiencia en la que será imputada formalmente por infringir la Ley 14.346 de Maltrato Animal, vigente desde 1954.

Esta normativa establece penas que van desde 15 días hasta un año de prisión para quienes cometen actos de crueldad o malos tratos hacia los animales. El caso podría sentar un precedente en la región, ya que organizaciones proteccionistas vienen reclamando controles más estrictos sobre criaderos y criadores ilegales.