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Durante la tarde noche de este domingo, un grupo de cuatro turistas que recorría la zona costera de Puerto Deseado vivió momentos de extrema tensión tras quedar completamente varado en un denso lodazal a unos 15 kilómetros del ejido urbano, cerca del emblemático paraje de la Gruta de Lourdes. Un amplio operativo interinstitucional logró liberar la unidad y escoltar a los viajeros sanos y salvos hasta la ruta asfaltada.

El incidente se registró pasadas las 19:55 horas, momento en que las autoridades de la División Cuartel 22° emitieron un pedido de apoyo urgente a la División Cuartel 4° de Bomberos, requiriendo el desplazamiento de su Unidad de Rescate especializada para intervenir en un tramo de difícil acceso. Un motorhome de gran porte que arrastraba un tráiler complementario había quedado atascado en un sector de terreno bajo y arcilloso, sin posibilidad de traccionar por sus propios medios.

Al arribar al lugar del siniestro, los servidores públicos constataron la complejidad del escenario: las pesadas ruedas de la casa rodante se habían enterrado profundamente en la masa de barro acumulada, corriendo el riesgo de inclinarse o quedar atrapada de manera indefinida ante el descenso de la temperatura nocturna. De inmediato, los efectivos entablaron contacto con los cuatro ocupantes de la unidad, verificando que todos se encontraban en perfecto estado de salud e ilesos, aunque visiblemente preocupados por la contingencia.

Para concretar la liberación del vehículo, los bomberos desplegaron exhaustivas maniobras de extricación y tracción utilizando eslingas de seguridad de alta resistencia acopladas a la unidad de rescate. La efectividad de la maniobra requirió además un trabajo articulado de alto nivel con el personal de la Administración General de Vialidad Provincial, dependiente de la delegación local, que aportó una motoniveladora para remover la capa de lodo superior y consolidar la huella del camino.

Tras más de una hora y media de intensas tareas bajo las sombras del atardecer patagónico, a las 21:20 horas el equipo de emergencia logró situar la pesada estructura del motorhome sobre suelo firme y seco. Una vez asegurado el enganche del tráiler y verificado el estado mecánico general de la máquina, los efectivos procedieron a escoltar y guiar a los viajeros a lo largo de los senderos rurales hasta dejarlos a salvo sobre la cinta asfáltica de la Ruta Provincial N° 281.