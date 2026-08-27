Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un curioso rescate animal movilizó este miércoles a efectivos de la División Cuartel 7° de Puerto Santa Cruz, luego de que una vecina solicitara ayuda por un gatito que había quedado atrapado en la copa de un árbol.

El episodio ocurrió sobre avenida Avellaneda, frente a la casa N° 35, donde el felino había logrado subir hasta las ramas más altas, pero luego no pudo encontrar la manera de regresar al suelo.

Ante el pedido de auxilio, la dotación se dirigió al lugar y puso en marcha un operativo que se extendió entre las 13:00 y las 13:40 horas, identificado como M-140.

Para concretar el rescate, los bomberos utilizaron una escalera extensible de dos tramos, mediante la cual pudieron acceder hasta la copa del árbol y alcanzar al pequeño animal.

Tras unos minutos de trabajo, el gatito logró ser descendido sano y salvo y fue entregado a la residente de la vivienda, quien lo recibió en óptimas condiciones.