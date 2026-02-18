Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio con una persona atrapada movilizó a dotaciones de la División Cuartel Uno y la División Cuartel Central de Bomberos de Santa Cruz en la tarde de este miércoles.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 15:00 en una vivienda ubicada en la calle Alfonsín al 1500 en Río Gallegos.

Al arribar al lugar, los efectivos iniciaron simultáneamente las tareas de combate del fuego y de búsqueda y rescate.

Gracias a su rápido accionar, los bomberos pudieron localizar y poner en resguardo al propietario de la vivienda. El hombre, de 57 años, fue asistido con protocolos de primeros auxilios.

Además, el trabajo coordinado entre el móvil del Cuartel 1 y dos unidades del Cuartel Central permitió sofocar el foco ígneo y asegurar la escena.

Acompañado por personal policial, el hombre fue trasladado al Hospital Regional para una mejor atención médica.

Desde la Superintendencia de Bomberos agradecieron el profesionalismo del personal de salud, de la Comisaría Sexta y especialmente, de las dotaciones por su arrojo en esta intervención.