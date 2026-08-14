Rescataron un auto encajado por la nieve y con riesgo de desbarrancar en el acceso a Mina Uno El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y demandó la intervención de Bomberos y personal policial. Los ocupantes lograron salir del rodado por sus propios medios y no registraron lesiones.

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Un operativo de rescate permitió poner a salvo un automóvil que había quedado encajado en la nieve y el hielo, con riesgo de desbarrancamiento, en el acceso a Mina Uno, en Río Turbio.

La intervención fue realizada durante la madrugada de este viernes por efectivos de la División Cuartel 9° de Río Turbio, quienes fueron alertados alrededor de las 05:05 sobre la situación. El procedimiento se extendió hasta aproximadamente las 05:40 y contó con la colaboración de personal de la comisaría local.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Peugeot se encontraba inmovilizado a un costado de la calzada debido a la densa acumulación de nieve y hielo. El vehículo no podía avanzar por sus propios medios y se encontraba en una zona con riesgo de deslizamiento y desbarrancamiento.

Los ocupantes del automóvil ya habían logrado salir del rodado por sus propios medios y, según se informó, no presentaban lesiones.

Ante esta situación, la dotación desplegó maniobras de tiro e inmovilización utilizando una eslinga de rescate, con la que logró extraer el vehículo y trasladarlo nuevamente hacia una zona segura de la calzada.

Una vez asegurado el automóvil y descartado cualquier riesgo de deslizamiento, los efectivos tomaron los datos de rigor de la propietaria y emprendieron el regreso a la base.

El procedimiento concluyó sin novedades tanto para el personal interviniente como para el material utilizado.