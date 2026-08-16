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La presencia de un equino deambulando por la vía pública generó una intervención policial durante la jornada del sábado en Río Gallegos. El aviso llegó a través del servicio de emergencias 911 y movilizó a una comisión de la División Operaciones Rurales de la capital santacruceña.

El llamado alertaba sobre la presencia del animal en un sector de circulación pública, una situación que podía representar un riesgo tanto para el propio equino como para conductores y peatones.

Ante la advertencia, los efectivos se trasladaron hasta el lugar señalado y constataron la presencia del animal. Según pudo saber La Opinión Austral, luego de implementar las medidas necesarias para lograr su captura, procedieron a ponerlo bajo resguardo.

La intervención permitió retirar al equino de la vía pública y evitar que continuara desplazándose sin control por la ciudad. Una vez que el personal policial logró asegurar al equino, se inició una tarea de identificación y constatación de sus características. Según se informó, los efectivos verificaron diferentes aspectos del animal, entre ellos el pelaje, el sexo, la edad y la existencia de una marca.

En los casos de animales sueltos en la vía pública, la identificación constituye un paso fundamental, ya que permite dejar asentadas sus características y aportar elementos para las actuaciones administrativas que correspondan.

El procedimiento se desarrolló bajo la intervención de personal especializado de la División Operaciones Rurales, área que cuenta con funciones vinculadas a la atención de situaciones relacionadas con animales y actividades propias del ámbito rural.

Luego de la captura y de la correspondiente verificación de sus características, se dispuso el secuestro preventivo del equino. El animal quedó bajo resguardo de la dependencia policial interviniente y a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.