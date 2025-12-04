Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Caminera de Santa Cruz dio a conocer este jueves el balance de los controles preventivos realizados en las rutas provinciales entre el 17 y el 31 de noviembre, en un operativo que abarcó corredores estratégicos y buscó reforzar la seguridad vial en plena temporada de movimiento turístico y laboral. El informe revela números significativos: casi 20 mil vehículos inspeccionados, más de 44 mil personas identificadas y diversos procedimientos que incluyeron secuestros vehiculares, infracciones y actuaciones judiciales.

De acuerdo con los datos difundidos a los que tuvo acceso La Opinión Austral, durante las dos semanas de operativos se controlaron 19.267 vehículos y fueron identificadas 44.527 personas, un volumen que evidencia la intensidad del despliegue policial. Los controles se concentraron principalmente en las rutas nacionales 3, 40 y 281, además de accesos a localidades y puestos estratégicos como Ramón Santos, Chimen Aike y Güer Aike, puntos clave en la circulación de la provincia.

Uno de los datos más relevantes es el registro de 15 retenciones por alcoholemia positiva, una problemática recurrente en las rutas del país que, pese a las campañas de prevención, continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales. Las retenciones se realizaron siguiendo los protocolos previstos por la normativa vigente, con el consecuente secuestro momentáneo del rodado y la suspensión de la conducción.

Uno de los controles en Chimen Aike, en las afueras de Río Gallegos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los operativos también derivaron en la confección de 54 actas de infracción por diversas faltas, entre ellas documentación vencida, incumplimientos reglamentarios, maniobras peligrosas o falta de elementos obligatorios. Además, la Caminera dispuso el secuestro de 26 vehículos, en su mayoría por irregularidades graves detectadas al momento del control.

Otro punto que llamó la atención de las autoridades fue la detección de cuatro personas con medidas activas registradas en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales). Se trata de individuos requeridos por la Justicia que mantenían medidas cautelares vigentes. En todos los casos, y tras la correspondiente verificación, fijaron domicilio y pudieron continuar su viaje, conforme lo establece el protocolo judicial.

“Seguimos trabajando para garantizar la seguridad vial y ciudadana en toda la provincia”, expresaron desde la Dirección Provincial de la Policía Caminera, destacando el esfuerzo sostenido de todos los puestos operativos y el compromiso de los efectivos afectados al servicio.