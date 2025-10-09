Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos hombres aprehendidos y otro en cirugía tras ser apuñalado fue el resultado de una riña que ocurrió en la madrugada de este jueves en la capital provincial.

Alrededor de las 02:25, tres hombres ingresaron a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos. Dos de los sujetos estaban pegándole al tercero con golpes de puño y un objeto contundente.

Tras ser advertida la situación, uno de los atacantes logró escapar mientras que el otro logró ser demorado.

El joven que había sido agredido explicó que la riña había iniciado en la plaza del Complejo Cultural, ubicado a escasos metros del hospital, donde él se encontraba con algunas personas y al llegar un grupo de cuatro, uno de sus integrantes apuñaló en el cuello a otro hombre.

La víctima ingresó a la guardia con una hoja de metal de un cuchillo incrustada en el cuello y debió ser intervenida quirúrgicamente. Más tarde, el causante se presentó en la comisaría.

Por el momento, dos de los hombres resultaron aprehendidos y continúan las diligencias de rigor.