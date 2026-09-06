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Durante la jornada del sábado pasado, siendo las 12:40 horas, personal de guardia de la Comisaría de Puerto Deseado tomó conocimiento de un incidente ocurrido entre dos detenidos judiciales alojados en la unidad, conoció La Opinión Austral.

El hecho se desencadenó cuando un sargento que cumple función de cabo de cuarto intentó suministrar medicación a uno de los internos, nombrándolo en voz alta e indicando: “V.E., medicación, debe acercarse”.

Ante la falta de respuesta, el llamado fue reiterado, momento en el que se escucharon gritos entre los dos detenidos involucrados. El segundo de ellos le manifestó al primero que se acercara a tomar la medicación, y posteriormente se percibieron ruidos compatibles con golpes.

El personal policial intervino de inmediato y constató que el detenido que había recibido la indicación de medicación presentaba lesiones visibles y manchas rojizas en el sector del rostro. Fue trasladado de inmediato al hospital distrital para recibir la atención médica correspondiente.

Según el certificado médico policial expedido por el profesional actuante, el detenido presentó un cuadro de trauma facial y posible desvío de tabique. A raíz del hecho, se recepcionó la correspondiente denuncia judicial por parte del interno agredido.

Como medida de seguridad interna, el detenido involucrado en la riña fue alojado en el sector destinado a depósito de la unidad y no en el sector de calabozos. Las autoridades indicaron que su reintegro al pabellón común resulta inviable por el momento, con el fin de resguardar su integridad física y la de los demás internos.

La situación fue puesta en conocimiento de la secretaria de turno del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.