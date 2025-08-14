Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un delincuente fue demorado por las fuerzas de seguridad en horas de la tarde de este jueves, en Río Gallegos, acusado de haber protagonizado un hecho delictivo.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, fue minutos antes de las cinco de la tarde en el que el personal de la Policía de Santa Cruz interceptó a un hombre mayor de edad, señalado y denunciado por una causa de amenaza de arma de fuego que habría ocurrido en las últimas horas en la capital de Santa Cruz.

Según pudo saber este diario, el acusado fue reducido, esposado y requisado por los agentes de las fuerzas de seguridad en busca del arma de fuego con la que habría cometido el delito. Se desconoce si el objeto fue encontrado.

La detención se realizó en la avenida Juan Domingo Perón, cerca de una reconocida rotisería y a metros de la intersección con la calle Obispo Angelleli de nuestra ciudad capital, en jurisdicción de la Comisaría Tercera, dependencia a la que será trasladado a la espera de directivas del Juzgado de Instrucción Penal N°3, de turno este mes.

NOTICIA EN DESARROLLO