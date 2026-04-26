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Una situación que podría haber tenido consecuencias mayores terminó con un desenlace favorable gracias a la rápida intervención de los bomberos en Río Gallegos. Durante la noche del sábado, personal de la División Cuartel Central acudió a un llamado de emergencia para asistir a una persona mayor que había sufrido una caída en el interior de su domicilio.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 19 de Diciembre, donde una vecina solicitó ayuda al advertir que un adulto mayor no podía reincorporarse por sus propios medios tras una caída. Este tipo de situaciones, frecuentes en el ámbito doméstico, representan un riesgo significativo, especialmente cuando se trata de personas de edad avanzada.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante el requerimiento, una dotación del Cuartel Central se hizo presente en el lugar y procedió a intervenir con rapidez, pero también con el cuidado que demandaba el caso. Lejos de tratarse de un operativo de gran despliegue, la escena puso en evidencia otro aspecto del trabajo cotidiano de los bomberos: la asistencia directa y personalizada en emergencias domésticas.

Los efectivos colaboraron en la movilización de la persona, priorizando en todo momento su integridad física, y lograron trasladarla de manera segura hasta su habitación. La intervención se realizó sin que se registraran complicaciones adicionales, lo que permitió resolver la situación en el propio domicilio.

Desde el cuartel destacaron la importancia de este tipo de asistencias, que muchas veces no trascienden públicamente pero forman parte de la tarea diaria. “Nuestro compromiso con la comunidad no conoce de horarios ni de tipos de emergencia”, señalaron, subrayando la disponibilidad permanente del servicio.