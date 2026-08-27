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Efectivos de la División Cuartel Segunda realizaron una intervención preventiva en Río Gallegos tras recibir un aviso por la presencia de un poste que generaba chispas en la vía pública.

El operativo se desarrolló entre las 19:38 y las 20:05 horas,. Al arribar al lugar, la dotación constató que un cable de fibra óptica se encontraba en contacto directo con una línea de baja tensión, generando una situación potencialmente riesgosa para quienes circulaban por el sector.

Ante esta situación, los bomberos procedieron a acordonar y señalizar el área de riesgo mediante cinta de peligro, con el objetivo de resguardar a los transeúntes y evitar que se aproximaran al tendido eléctrico.

Como parte de las tareas preventivas, los efectivos utilizaron una escalera de un tramo y un alicate de corte para separar y neutralizar el tendido afectado. La intervención permitió descartar la posibilidad de nuevas reigniciones o descargas eléctricas.

Finalmente, las tareas concluyeron con resultado satisfactorio. La dotación regresó a la unidad operativa sin registrarse novedades respecto del personal ni del material utilizado.