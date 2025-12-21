Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio registrado durante la jornada del sábado en el barrio Gregores de Río Gallegos encendió una señal de alerta sobre los riesgos cotidianos dentro del hogar. El episodio, que afortunadamente no pasó a mayores, se originó a raíz de un descuido doméstico: una cera para depilar que fue dejada calentando sobre una hornalla y estuvo a punto de provocar un incendio de mayores dimensiones.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Ladvocat al 1100, una zona residencial de la capital santacruceña. Tras un llamado de emergencia, personal de la División Cuartel 1 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió rápidamente al domicilio, donde constató la presencia de un foco ígneo incipiente que había sido sofocado de manera inicial antes de que se propagara.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que al arribar al lugar, los bomberos realizaron una inspección preventiva completa del sector afectado, verificando el estado de la cocina, los artefactos y las instalaciones cercanas, con el objetivo de descartar riesgos latentes que pudieran derivar en una reignición. Según se informó, la causa del principio de incendio fue accidental y estuvo vinculada al contacto directo de la cera con la hornalla encendida, una situación frecuente pero muchas veces subestimada en el ámbito doméstico.

Gracias a la rápida intervención y a que el fuego no alcanzó a extenderse, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Sin embargo, el episodio generó preocupación entre los vecinos y volvió a poner sobre la mesa la importancia de extremar las medidas de seguridad en tareas cotidianas, especialmente aquellas que implican el uso de calor o fuego directo.

Desde el cuerpo de Bomberos remarcaron que este tipo de incidentes son más comunes de lo que se cree y que, en muchos casos, pueden evitarse con simples precauciones, como no dejar elementos inflamables sin supervisión y apagar siempre la hornalla al retirarse, aunque sea por unos minutos.