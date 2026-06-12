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En el marco de las acciones destinadas a combatir el narcotráfico en Santa Cruz, la Policía Provincial logró desarticular un punto de venta de drogas que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo en el barrio San Benito de Río Gallegos.

La investigación fue llevada adelante por la División Narcocriminalidad Río Gallegos, que durante varias semanas reunió pruebas para confirmar que en una vivienda particular se realizaba la comercialización de sustancias estupefacientes. Según se informó, los implicados coordinaban encuentros breves con compradores tanto en el domicilio investigado como en distintos sectores de la vía pública.

Con los elementos probatorios obtenidos, la Unidad Fiscal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Pablo Mansilla, solicitó las correspondientes medidas judiciales, que fueron autorizadas por la Justicia.

Allanamiento en calles 24 y 17

Los procedimientos se concretaron mediante el allanamiento de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 24 y 17, además de la requisa de un automóvil Volkswagen Bora vinculado a la investigación. Las diligencias se desarrollaron con la presencia de autoridades judiciales y del Coordinador del Ministerio de Seguridad.

Como resultado del operativo denominado “24/17”, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína fraccionada, equivalente a más de 60 dosis destinadas presuntamente a la venta. También se incautó una cantidad similar de sustancia vegetal que, tras los análisis correspondientes, arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa.

Durante los procedimientos, la Policía también encontró tres balanzas digitales de precisión, bolsas tipo Ziploc utilizadas para el fraccionamiento de la droga y una importante suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses.

Asimismo, fueron secuestrados teléfonos celulares y dispositivos informáticos que serán sometidos a peritajes con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles conexiones con otras actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Dos personas imputadas

Por disposición del Juzgado de Garantías de Río Gallegos, a cargo del Dr. Marcelo Vásquez, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quedaron formalmente imputados y sujetos al avance de la causa judicial.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales a partir del análisis del material secuestrado durante los allanamientos.