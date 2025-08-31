Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital santacruceña vuelve a estar en alerta por un hecho de inseguridad que afectó a un vecino en las últimas horas. Un galpón ubicado en la avenida Asturias al 1500 fue escenario de un robo de importantes proporciones, donde desconocidos se alzaron con una gran cantidad de bienes de alto valor económico y afectivo. Entre lo sustraído se encuentran dos cuatriciclos nuevos, herramientas, electrodomésticos y equipos de uso personal. La policía trabaja para esclarecer el caso.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho fue denunciado el sábado alrededor de las 17 horas, cuando el propietario llegó al lugar y constató que delincuentes habían ingresado a distintas construcciones del predio, entre ellas un galpón y una casilla rodante. Allí faltaban un cuatriciclo verde tipo “parrillero” y otro rodado similar, ambos nuevos, además de un chulengo metálico con parrilla y mesada de madera, una carretilla, dos baterías, cargadores eléctricos, compresores de aire, un calefactor, cubiertas y una extensa lista de herramientas. También se llevaron elementos de uso personal, como un par de binoculares con estuche, auriculares nuevos y artículos de pesca.

El denunciante explicó que parte de los objetos estaban guardados dentro de la casilla rodante, que si bien estaba cerrada, no tenía seguro. Los ladrones forzaron además la ventana del galpón, dañaron el seguro de la vivienda principal del predio y violentaron el candado de un acoplado. El nivel de detalle de lo sustraído refleja que se trató de un robo planificado y con el tiempo suficiente para recorrer distintos sectores del inmueble.

Lo llamativo es que, pese a haber radicado la denuncia en horas de la tarde y a la intervención policial inicial, el propietario descubrió que durante la noche los delincuentes volvieron a ingresar. En esa segunda incursión se llevaron una carretilla más y provocaron un gran desorden en el interior del galpón, revolviendo estanterías y dejando en evidencia la vulnerabilidad del lugar.

El botín está valuado en varios millones de pesos, no solo por los cuatriciclos nuevos y las herramientas de trabajo, sino también por el equipamiento complementario que resultará difícil de reponer en el corto plazo. Fuentes policiales informaron que las pericias criminalísticas fueron postergadas por falta de luz al momento de la primera intervención, y que se retomarán para intentar recolectar huellas, rastros o cualquier indicio que permita dar con los responsables.