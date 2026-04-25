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Un caso que generó preocupación entre los vecinos de Río Gallegos salió a la luz tras un allanamiento que permitió desarticular una maniobra fraudulenta con tarjetas de crédito. Un hombre que trabajaba como playero en una estación de servicio fue detenido, acusado de aprovechar su contacto directo con los clientes para obtener datos bancarios y realizar compras personales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que el procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde del viernes 24 de abril, cuando personal de la División Comisaría Segunda concretó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Onelli al 60. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una investigación que venía desarrollándose a partir de múltiples denuncias.

La causa comenzó a tomar forma cuando varios vecinos detectaron consumos desconocidos en los resúmenes de sus tarjetas de crédito. Con el correr de los días, surgió un patrón común que llamó la atención de los investigadores: todas las víctimas habían cargado combustible en una misma estación de servicio, ubicada sobre la avenida Kirchner.

Algunos de los objetos que habría comprado el playero y que fueron secuestradas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A partir de allí, el Servicio Especial de la Policía de Santa Cruz profundizó las tareas investigativas, logrando identificar al presunto autor de las maniobras. Se trataba de un empleado del lugar, que se desempeñaba como despachante de combustible y tenía acceso directo a las tarjetas de los clientes al momento del pago.

Según se pudo establecer, el hombre aprovechaba ese instante -muchas veces marcado por la rutina y el apuro cotidiano- para obtener los datos de los plásticos. Luego, utilizaba esa información para realizar compras personales, en algunos casos con envío a domicilio, lo que facilitó el rastreo de los productos adquiridos.

El allanamiento arrojó resultados altamente positivos. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron diversos elementos que habrían sido adquiridos mediante esta modalidad.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue puesto a disposición del juzgado interviniente. Si bien estableció domicilio y recuperó la libertad bajo ciertas condiciones, continúa vinculado a la investigación, que busca determinar el alcance total de la estafa y si existen más personas afectadas