Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal especializado de la División de Bomberos y de grupos especiales de rescate de distintos puntos de Santa Cruz participó de una exigente jornada de entrenamiento acuático y subacuático en la ría de Río Gallegos, como parte del IX Curso de Operadores de Rescate y Salvamento.

Durante la mañana, los participantes llevaron adelante diversas maniobras destinadas a fortalecer sus capacidades de intervención en emergencias acuáticas. Entre los ejercicios realizaron nado crol de aproximación, rescate de víctimas en el agua, sembrado desde una embarcación, salto de borda desde el muelle de amarre e inmersiones con equipos autónomos de buceo.

La práctica tuvo como objetivo consolidar las técnicas fundamentales de rescate, desarrollar la resistencia física y perfeccionar los procedimientos necesarios para actuar de manera segura y eficaz ante situaciones de alta exigencia.

Ejercicio de rescate de una víctima

La formación reúne a efectivos especializados de diferentes localidades de la provincia, quienes continúan avanzando en esta instancia de capacitación, que transita su etapa final.

Personal de distintos puntos de Santa Cruz participó del entrenamiento acuático y subacuático.

Desde la institución destacaron el compromiso y el esfuerzo del personal participante, que se prepara para afrontar intervenciones complejas y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en ambientes acuáticos.