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Un procedimiento policial realizado en el centro de la ciudad de Río Gallegos permitió identificar a un hombre que registraba varias medidas judiciales de captura vigentes. El hecho ocurrió durante tareas de patrullaje preventivo que llevaba adelante personal de la División Comisaría Primera de la capital santacruceña.

Según se informó oficialmente, la intervención se produjo este sábado 14 de marzo mientras los efectivos recorrían el sector céntrico de la ciudad en el marco de los operativos habituales de prevención del delito.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que, en ese contexto, los policías advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que, al notar la presencia del móvil policial, intentó ocultarse. Este comportamiento llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron proceder a su identificación.

Ante la situación, los efectivos realizaron una demora preventiva con el objetivo de verificar los datos personales del individuo y consultar su situación judicial. Para ello se dio intervención a la Dirección General de Policía en Función Judicial, organismo encargado de centralizar este tipo de información.

Tras la consulta correspondiente, se estableció que el hombre registraba varias medidas cautelares de captura vigentes, dispuestas por distintas autoridades judiciales en el marco de causas que se encuentran en trámite.

Frente a este escenario, y siguiendo las directivas impartidas por las sedes judiciales intervinientes, los efectivos procedieron a constatar el domicilio actual del individuo y a notificarlo formalmente de las medidas judiciales que pesan en su contra.

Asimismo, se le indicó que debía fijar domicilio y quedar a disposición de los magistrados correspondientes para el seguimiento de las causas en las que se encuentra involucrado.

Según pudo saber este diario, el procedimiento finalizó con la realización de las actuaciones administrativas de rigor, las cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.