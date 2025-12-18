Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito registrado este miércoles en una concurrida intersección de Río Gallegos movilizó a distintas áreas de emergencia y volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención vial y la coordinación entre organismos. Gracias a una intervención rápida y articulada, las personas involucradas recibieron asistencia inmediata y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Pasteur y Entre Ríos, donde por causas que se investigan colisionaron dos vehículos particulares. Ante el impacto, se activó el protocolo de emergencia y personal de la División Cuartel Central de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz acudió al lugar para garantizar la seguridad de la escena y asistir a los ocupantes de los rodados.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar, la dotación del móvil 290 realizó de inmediato tareas de seguridad preventiva, entre ellas el desconectado de las baterías de ambos vehículos. Esta maniobra resulta fundamental en accidentes de tránsito, ya que permite neutralizar riesgos eléctricos y reducir la posibilidad de incendios, especialmente cuando hay derrame de fluidos o daños en la estructura de los automóviles.

El momento en el que se asistía a uno de los heridos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento brindó las primeras atenciones a las personas lesionadas en el lugar. Las tareas incluyeron una evaluación inicial del estado de salud de los involucrados y la contención hasta la llegada de los servicios médicos, en un trabajo que se desarrolló con rapidez y profesionalismo.

El operativo se completó con la intervención del personal sanitario del hospital local, que efectuó el traslado de los heridos para una evaluación más exhaustiva, y con la colaboración del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría Segunda, quienes se encargaron de asegurar la zona, ordenar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Desde fuentes oficiales se informó que, pese a la violencia del impacto, las personas asistidas se encuentran fuera de peligro.