Un corte total de energía sorprendió a los vecinos de Río Gallegos en la mañana del domingo, luego de que una camioneta impactara contra una columna de cemento que forma parte de la doble terna de 33 kilovolts, infraestructura clave para el suministro eléctrico de la capital santacruceña. El apagón, que se produjo a las 6:51, dejó sin luz a miles de hogares y generó múltiples complicaciones en la rutina de los vecinos.

De acuerdo con lo informado por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), el incidente vial se registró en calle 22, entre la calle 1 del barrio San Benito y Edwin Frank Beeher, en dirección a la ruta 3. Tras el choque, la caída de la estructura obligó a interrumpir de inmediato la provisión de energía, lo que derivó en un apagón generalizado que se extendió por varias horas.

El gerente general de SPSE, Eduardo Ñañez, brindó precisiones sobre lo ocurrido. Según explicó, la reposición no pudo iniciarse de inmediato ya que, por protocolo, primero debía intervenir la Policía para realizar el peritaje del accidente. Recién a partir de las 11 horas, el personal de redes eléctricas comenzó las tareas de reparación sobre el tendido afectado. En paralelo, se activó el sistema de respaldo conocido como “reserva fría”, ubicado en la Central Eléctrica Río Chico, aunque este proceso también demandó demoras.

Una pantalla que da cuenta de las conexiones.

“La reposición de la energía eléctrica fue a través de la reserva fría de Servicios Públicos, que se produjo recién a las 13 horas, debido a los trámites que la empresa debe cumplir con la provisión de combustible de gas que nos provee Camuzzi”, señaló Ñañez. En ese sentido, detalló que la compañía de gas requiere una solicitud formal a Buenos Aires y la correspondiente autorización antes de habilitar el suministro para poner en funcionamiento la reserva.

Desde SPSE aseguraron que los trabajos de reparación continuarían durante toda la jornada y que, dependiendo del avance, podrían extenderse hasta el día siguiente. Mientras tanto, se mantiene un despliegue operativo en distintos puntos de Río Gallegos para garantizar el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico.