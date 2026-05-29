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Un repartidor de la empresa Pedidos Ya protagonizó un choque con un automóvil este viernes en Río Gallegos. El accidente ocurrió durante la tarde-noche en la esquina de las calles 9 de Julio y Avellaneda.

Al lugar arribaron efectivos policiales y personal del Hospital Regional. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones y debió ser inmovilizado en una camilla para después ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde recibió atención médica.

Según pudo conocer este medio, el auto circulaba por Avellaneda y, tras la colisión, la intersección permaneció parcialmente afectada al tránsito, por lo que debió ser cortada de manera temporal. Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado. Apenas dos días antes se registró un siniestro de características similares.

El 26 de mayo, otro repartidor de Pedidos Ya, de 27 años, también tuvo que ser hospitalizado luego de un accidente ocurrido sobre la avenida San Martín, en pleno centro de Río Gallegos. Horas más tarde, el conductor del automóvil involucrado se presentó de forma espontánea ante la Policía y quedó sujeto a la investigación correspondiente.

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